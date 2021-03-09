Средства выделяются на покупку костюмов, аппаратуры, постановку новых концертных номеров, спектаклей, организацию гастролей.

Департамент культуры Владимирской области утвердил победителей в конкурсе на получение грантов. Средства направят на поддержку любительских творческих коллективов. По результатам отбора восемь учреждений получат по 500 тысяч рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Список проектов и ДК, которые получат бюджетное финансирование, выглядит следующим образом:– Центр культуры и досуга в Собинке - «Подарю людям солнце!»;– Дом культуры в Струнине - творческая мастерская «Возрождение народных промыслов»;- Дом культуры имени В.П. Ногина в Коврове - «России путеводная звезда»;– Центр по развитию спорта, культуры и туризма в Муромцевском сельском поселении - «Немало песен о России»;– Дом культуры в Покрове - «Молодёжное Арт-пространство»;– Центр культуры, молодёжной политики и туризма в Кольчугине - «Возрождение духового искусства»;– Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района - «Сказ о вишнёвом варенье»;– Координационно-методический центр культуры и народного творчества Меленковского района - Интерактивный кукольный театр «Сказочная коробейка».Средства выделяются на покупку костюмов, аппаратуры, постановку новых концертных номеров, спектаклей, организацию гастролей.