В связи с эпидемиологической ситуацией областной Роспотребнадзор это запретил.

В связи с эпидемиологической ситуацией областной Роспотребнадзор это запретил.Проводить Масленичные гуляния необходимо только на открытых уличных площадках с соблюдением социальной дистанции, сообщил- Для организаторов рекомендовано не проводить конкурсов, аттракционов, чтобы не создавать скопление людей. После того как мы проведем Масленицу, нужно дать две недели эпидемиологам, чтобы проанализировать статистику заболеваемости, - считает представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.Например, в Муроме предполагается, что помимо выступления творческих коллективов города, будет организована ярмарка с блинами и угощениями. Праздник состоится 14 марта на набережной Оки, естественно с соблюдением всех требований, установленных надзорными органами.