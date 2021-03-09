Участниками станут более 2 тысяч человек. Партнёрами соревнований выступили 62 предприятия и организации области.

С 13 по 19 марта во Владимирской области в рамках движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоятся: открытый региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональный чемпионат WorldSkills Junior для талантливых школьников и региональный чемпионат «50+ Навыки мудрых».Чемпионаты будут проходить по 54 компетенциям WorldSkills, WorldSkills Junior и 50+ Навыки мудрых на 20 площадках.Участниками станут более 2 тысяч человек, это учащиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; молодые рабочие промышленных предприятий и организаций, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, профессионалы старшего возраста. Партнёрами соревнований выступили 62 предприятия и организации области.В рамках чемпионатов пройдёт культурно-деловая программа: «круглые столы», выставки, мастер-классы, экскурсии, в том числе в режиме онлайн.Для развития промышленного туризма и профориентационной работы состоятся онлайн-экскурсии для школьников Владимирской области. В них примет участие более 12 тысяч ребят. Будет задействовано 500 волонтёров движения «Благодар».