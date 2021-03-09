Жалобы жителей были не напрасны! Во Владимирской области введены изменения в проведение технического осмотра автобусов. Теперь среди обязательных пунктов - фотофиксация.

Жалобы жителей были не напрасны! Во Владимирской области введены изменения в проведение технического осмотра автобусов. Теперь среди обязательных пунктов - фотофиксация.Андрей Сухарников, замначальника УГИБДД ГБДД по Владимирской области:- Нововведения касаются фотофиксации транспортных средств до и после процесса проведения технического осмотра. Ещё одно нововведение касается фиксации координат гидролокации транспортного средства в момент проведения технического осмотра и участие сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения в процессе проверке технического состояния автобусов.Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4 тысячи 900 автобусов. Каждый из них необходимо осматривать раз в год, если с момента выпуска прошло менее 5 лет и каждые полгода, если больше. Техническим осмотром согласно заявкам владельцев автобусов займутся 59 экспертов-операторов и сотрудники Госавтоинспекции. График проведения проверок можно найти на официальных сайтах пунктов технического осмотра.