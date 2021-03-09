В результате аварии пострадало ещё двое человек.

По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 7 марта около 16:30 на 100 километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» произошло смертельное ДТП.Водитель автомобиля «Форд» 1999 года рождения выехал на встречку, в результате чего машина столкнулась с «БМВ» под управлением мужчины 1974 года рождения. В итоге 20-летняя девушка, пассажир «Форда», от полученных травм скончалась на месте происшествия. Парень, управлявший «американцем», госпитализирован, а пассажир «БМВ» 2001 года рождения направлен на амбулаторное лечение.Подробности произошедшего выясняются.