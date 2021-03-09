Немалые осадки и снегопады не могут пройти бесследно.

Немалые осадки и снегопады не могут пройти бесследно.В этом году в зону подтопления могут попасть 88 населенных пункта области. А это - почти 1400 домов и 3 с половиной тысячи людей. Ещё 30 поселков могут оказаться отрезанными водой, - сообщает региональная служба МЧС. Необходимо обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ-2 и магистральных теплосетей. Поэтому для круглосуточного мониторинга уровня воды в реках Клязьма и Рпень налажена система взаимодействия с органами ГО и ЧС города, гидрометеорологическими службами и постами наблюдения. Сформированы аварийные бригады, подготовлена дежурная автотракторная техника. Сформирован запас материалов для экстренных ремонтных работ. К 15 марта русла Рпени должны очистить от деревьев и мусора после дюкера и трубы пропуска паводковых вод под дорогой. По окончании весеннего паводка гидротехнические сооружения вновь пройдут обследования и, если потребуется, будут отремонтированы.