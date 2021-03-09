Общая сумма пособий составила 347 млн рублей.

За два первых месяца 2021 во Владимирской области выплаты на сумму более 347 млн рублей получили более 16 тысяч семей с детьми. Об этом сообщил Департамент социальной защиты населения.Пособие на первого ребёнка в размере 11294 рубля получила 9231 семья. Общая сумма выплат составила 200,3 млн рублей. Около 147 млн рублей начислены 6958 родителям на третьего и последующих детей до достижения ими трёх лет.В пресс-службе обладминистрации отмечают, что выплаты производятся в рамках нацпроекта «Демография».