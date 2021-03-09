В год науки и технологий дети совершают свои открытия. В Кванториуме юные кулибины начали создавать необычные игрушки для Владимирской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В чем особенность таких игрушек и какие ещё интересные проекты создают кванторианцы.

В год науки и технологий дети совершают свои открытия. В Кванториуме юные кулибины начали создавать необычные игрушки для Владимирской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В чем особенность таких игрушек и какие ещё интересные проекты создают кванторианцы.Создать жирафа на 3D принтере умеет каждый кванторианец, а сделать из него развивающую игрушку для слабовидящих детей - задача посложнее. Разработкой таких необычных игрушек занимается целая команда. Встретить здесь можно и не только жирафа. Одаренные дети создают силуэты крокодилов, носорогов и слонов. Как рассказывают ребята, такой выбор неслучайный. Этих животных легко отличить от других. А придумывает новых героев Анастасия Филатова. Она рисует эскизы, по котором в дальнейшем и моделируются животные. Но воплощать идеи получается не всегда.Алёна Филатова, кванторианка квантума "Промышленный дизайн":- С прошлым проектом возникла проблема с тем, что у нас детали были слишком маленькие. Для слабовидящих детей это большая проблема, потому что они познают мир в основном через тактильные ощущения. В дальнейшем мы увеличим детали и поработаем ещё с размерами деталей.Суть такой игры - не только познакомить слабовидящих детей с фауной нашей планеты, но и помочь им развить моторику. Основа каждого животного разделена на части, на которые в дальнейшем одеваются повторяющие детали. И у такой игры - два уровня сложности. Можно собрать животное на основе, а ребятам постарше можно ею не пользоваться, чтобы собрать конструктор.Кирилл Астафьев, кванторианец квантума "Промышленный дизайн":- Особенность в том, что слабовидящие дети познают мир через тактильные ощущения и нужно прорабатывать игрушку с учетом вот этих тактильных узоров.Жирафа, например, можно будет определить не только по длинной шее, но и по рисунку на шерсти из объемных пятен. Кстати, ребята проверяют каждую полученную игрушку. Завязывают друг другу глаза и пытаются определить, что за зверь перед ними.- Что у тебя за животное сейчас?- Крокодил. У ребенка развивается мелкая моторика, он способен понять что это за животное, даже без тактильного узора, который мы будем делать следующим этапом.Ребята мечтают, что их игрушки понравятся детям. А африканских животных начнут серийно производить, ведь это не требует особых затрат. А для детей - это возможность познать окружающий мир. Кстати, обучающие игры не единственное открытие кванторианцев. Этот динозавр - вешалка для московского палеонтологического музея.Наталья Курючкина, кванторианка квантума "Промышленный дизайн":- Тут у этой вешалки есть очень интересная особенность. Этот динозавр задает тебе вопрос и если ты отвечаешь на него правильно, то из его пасти выпадают бахилы, вот они.Как рассказывают преподаватели, дети в Кванториуме не только создают необычные проекты, но и учатся работать в команде, распределять обязанности и ответственно выполнять задания, чтобы достичь хороших результатов.Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области:- Это то место, где ребенок находит себя, где он может узнать о своих способностях, о которых он раньше даже не подозревал. И родители не думали, что его ребенок столь талантлив. Первое почему это важно... здесь ребенок находит интерес, где он находит занятие по душе, которое потом может стать профессией его жизни.Анастасия Филатова, к примеру, мечтает стать геймдизайнером - создавать компьютерные игры. В Кванториуме она уже сделала первый шаг - научилась моделировать и вместе с командой делает обучающие игрушки.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"