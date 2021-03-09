В год науки и технологий дети совершают свои открытия. В Кванториуме
юные кулибины начали создавать необычные игрушки для Владимирской
школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В чем особенность таких
игрушек и какие ещё интересные проекты создают кванторианцы.
В год науки и технологий дети совершают свои открытия. В Кванториуме юные кулибины начали создавать необычные игрушки для Владимирской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В чем особенность таких игрушек и какие ещё интересные проекты создают кванторианцы.
Создать жирафа на 3D принтере умеет каждый кванторианец, а сделать из него развивающую игрушку для слабовидящих детей - задача посложнее. Разработкой таких необычных игрушек занимается целая команда. Встретить здесь можно и не только жирафа. Одаренные дети создают силуэты крокодилов, носорогов и слонов. Как рассказывают ребята, такой выбор неслучайный. Этих животных легко отличить от других. А придумывает новых героев Анастасия Филатова. Она рисует эскизы, по котором в дальнейшем и моделируются животные. Но воплощать идеи получается не всегда.
Алёна Филатова, кванторианка квантума "Промышленный дизайн":
- С прошлым проектом возникла проблема с тем, что у нас детали были слишком маленькие. Для слабовидящих детей это большая проблема, потому что они познают мир в основном через тактильные ощущения. В дальнейшем мы увеличим детали и поработаем ещё с размерами деталей.
Суть такой игры - не только познакомить слабовидящих детей с фауной нашей планеты, но и помочь им развить моторику. Основа каждого животного разделена на части, на которые в дальнейшем одеваются повторяющие детали. И у такой игры - два уровня сложности. Можно собрать животное на основе, а ребятам постарше можно ею не пользоваться, чтобы собрать конструктор.
Кирилл Астафьев, кванторианец квантума "Промышленный дизайн":
- Особенность в том, что слабовидящие дети познают мир через тактильные ощущения и нужно прорабатывать игрушку с учетом вот этих тактильных узоров.
Жирафа, например, можно будет определить не только по длинной шее, но и по рисунку на шерсти из объемных пятен. Кстати, ребята проверяют каждую полученную игрушку. Завязывают друг другу глаза и пытаются определить, что за зверь перед ними.
- Что у тебя за животное сейчас?
- Крокодил. У ребенка развивается мелкая моторика, он способен понять что это за животное, даже без тактильного узора, который мы будем делать следующим этапом.
Ребята мечтают, что их игрушки понравятся детям. А африканских животных начнут серийно производить, ведь это не требует особых затрат. А для детей - это возможность познать окружающий мир. Кстати, обучающие игры не единственное открытие кванторианцев. Этот динозавр - вешалка для московского палеонтологического музея.
Наталья Курючкина, кванторианка квантума "Промышленный дизайн":
- Тут у этой вешалки есть очень интересная особенность. Этот динозавр задает тебе вопрос и если ты отвечаешь на него правильно, то из его пасти выпадают бахилы, вот они.
Как рассказывают преподаватели, дети в Кванториуме не только создают необычные проекты, но и учатся работать в команде, распределять обязанности и ответственно выполнять задания, чтобы достичь хороших результатов.
Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области:
- Это то место, где ребенок находит себя, где он может узнать о своих способностях, о которых он раньше даже не подозревал. И родители не думали, что его ребенок столь талантлив. Первое почему это важно... здесь ребенок находит интерес, где он находит занятие по душе, которое потом может стать профессией его жизни.
Анастасия Филатова, к примеру, мечтает стать геймдизайнером - создавать компьютерные игры. В Кванториуме она уже сделала первый шаг - научилась моделировать и вместе с командой делает обучающие игрушки.
Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"