Расширение федеральной части партийных списков на предстоящих выборах в Госдуму даст больше возможности для оппозиционных политсил. Такое мнение высказал председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с журналистами.

Расширение федеральной части партийных списков на предстоящих выборах в Госдуму даст больше возможности для оппозиционных политсил. Такое мнение высказал председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с журналистами.Партийно-политическая система России не стоит на месте, отметил спикер. Расширение партийных списков добавит устойчивости партиям b будет полезно для оппозиции, уверен Володин.В пример председатель ГД привел "Справедливую Россию", которая объединилась с партиями "За правду" и "Патриоты России".Актуально это и для ЛДПР как для политсилы лидерского типа, считает Володин. Что касается КПРФ, то коммунисты шире представлены в регионах, но сильные позиции имеют не везде, заметил спикер Госдумы."Единая Россия" же и без того активно работает в субъектах Федерации, добавил он.Предложение о расширении федеральных партсписков укладывается в тренд усиления ведущих партий страны – так называемой большой четверки ("ЕР", КПРФ, ЛДПР и СР), сказал Володин."Это добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной», — уверен председатель ГД.