09.03.2021

2021-03-09 12:40:19

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (08(9754) о 09 марта 2021 года).

УКРЕПЛЯЯ ПАРТНЁРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Московская полиция продолжает уделять должное внимание международному сотрудничеству, включая обмен опытом с правоохранителями из ближнего и дальнего зарубежья. Читайте на странице 2.



СОЛНЦЕ, ЛЫЖИ, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В последних числах февраля в подмосковном Красногорске прошёл ежегодный спортивный праздник «Динамовская лыжня-2021». Читайте на странице 2.



ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ!

Отделение участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Щербинский» под руководством майора полиции Максима МАКЛАКОВА в прошлом году стало победителем в профессиональном конкурсе на звание «Лучшее подразделение». Читайте на странице 3.



ГЛАВНОЕ — ЭТО ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Полицейский ОВ ППСП ОМВД России по Академическому району старший сержант полиции Иван ЕЛЬШОВ уже несколько лет патрулирует улицы в одном экипаже с полицейским-водителем старшим сержантом полиции Василием ЕЛЕСИЧЕВЫМ. Читайте на странице 3.



ПРО ЖИЗНЬ И БЫТ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

10 марта нашей газете «Петровка, 38» исполняется 98 лет. Возраст солидный, биография внушительная. Многолетняя проверка на живучесть показала, что все три главных испытания — на огонь, воду и медные трубы — были пройдены достойно. Читайте на странице 4.



«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА САМАЯ ТЯЖЁЛАЯ. В НЕЙ РАНЯТ ДУШУ»

В 2007 году Управление вневедомственной охраны столичной милиции разместило в газете «Молодая Истра» материал с предложением поступать к ним на службу, и принимавшая заказ на размещение рекламы менеджер Елена «решила попробовать сама». Читайте на странице 5.



НЕ ДЛЯ ЦИФР В ОТЧЁТНОСТИ

О том, какими путями молодые люди приходят на работу в подразделение, о роли мотивации в преодолении повседневной рабочей рутины и о курьёзах профессии мы поговорили с исполняющим обязанности (на момент нашей встречи) начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО майором полиции Шамилем ИДРИСОВЫМ. Продолжение на странице 6.



В ПОМОЩЬ ДВОРНИКУ

Ну очень упёртый житель Москвы несколько часов искал закладку после снегопада. В итоге он попал в больницу с обморожением. Читайте на странице 6.



УЧИТЬСЯ, НЕ ПОКИДАЯ СЛУЖБЫ

О том, что для сотрудников органов внутренних дел получение высшего образования в стенах Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя возможно без отрыва от службы, мы уже рассказывали. Факультет заочного обучения вуза является гарантией качественного профессионального образования в той же мере, что и остальные его подразделения. Продолжение на странице 7.



НОВАЯ ИСТОРИЯ КОМНАТЫ ИСТОРИИ

В Отделе МВД России по району Тёплый Стан состоялось торжественное открытие новой экспозиции Комнаты истории подразделения, у которой, да простят читатели за каламбур, давняя и интересная история. Читайте на странице 7.



ЖИЗНЬ В ОПЕРАТИВНОМ РИТМЕ

На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по г. Москве, посвящённом подведению итогов работы гарнизона за 2020 год, ведомственной награды удостоился старший оперуполномоченный ОЭБиПК Управления внутренних дел по Северному административному округу подполковник полиции Сергей АКУЛЕЦКИЙ. Читайте на странице 8.



ИГРА НА ВЫЛЕТ

Тему безопасности детей и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, и соответствующие органы исполнительской власти, — все считают одной из приоритетных, а сотрудничество с правоохранительными органами крайне важным. Подробности читайте на странице 9.



КРАСТЬ ТАК МИЛЛИОН, А ЕЩЁ ЛУЧШЕ МИЛЛИАРД

Всё-таки что-то сдвинулось в сознании наших граждан в нехорошую сторону. И теперь уже не квартирный вопрос их испортил в массовом порядке, а жажда стать акулами капитализма. Судите сами: только за один день в столичных судах были оглашены три приговора и каждый «весил» на тучу миллионов. Читайте на странице 9.



ИМЕННЫЕ ВЫМПЕЛЫ — САМЫМ ДОБЛЕСТНЫМ СОТРУДНИКАМ

В советскую пору Москворецкое РУВД столицы, которое обслуживало территорию в пределах нынешнего района Замоскворечье Центрального административного округа мегаполиса, стало хранителем и продолжателем традиций легендарного 1-го Пятницкого комиссариата города. Читайте на странице 10.



ПРОТОТИП ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ — МУРОВЕЦ

Внимание посетителей экспозиции истории Московского уголовного розыска неизменно привлекает поистине раритетное издание — книга Юлиана Семёнова «Петровка, 38». В знаменитом произведении, первая публикация которого состоялась в 1963 году, ярко и достоверно повествуется о работе сотрудников МУРа. Читайте на странице 11.



УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Предприимчивый вор обокрал ЦУМ почти на полмиллиона рублей. Он заказал одежду на дом и убежал от курьера через окно. Читайте на странице 11.



ВЫКУП ЗА ЗЕМЛЯКА

Казалось бы, столичный рынок труда обширен настолько, что рабочее место на нём найдётся каждому. Тем более при существующих масштабных темпах жилищного строительства. Однако, как оказалось, даже здесь на уровне простых исполнителей могут возникать конкурентные отношения, ведущие к совершению преступлений. Читайте на странице 12.



ДЛЯ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ СТРАНЫ

В школе № 1251 имени Генерала Шарля де Голля, расположенной в районе Сокол Северного административного округа, по приглашению её руководства представители Совета отцов города Москвы провели Урок мужества и конкурсы военных эрудитов для учащихся 5-х классов. Читайте на странице 12.



ПОД СВЕТЛЫМ ПОКРОВОМ «БУГОРКА»

Кто-то сказал, что дети в большей степени являются детьми своего времени, чем своих родителей, — в этом есть доля истины. В детском оздоровительном лагере «Бугорок» взрослели разные поколения детей. Подробности читайте на странице 13.



ЖЕНСКОЕ ЛИЦО МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

(Продолжение. Начало в №№ 6, 7) Главной отличительной особенностью этого подразделения в разрезе нашей темы является то обстоятельство, что в штате муровской канцелярии числятся только женщины. Кого ни спроси из ветеранов, никто не помнит, чтобы в обозримом прошлом в эти стройные ряды затесалась случайно хотя бы одна мужская особь… Продолжение на странице 14.



ЕСЛИ ЕСТЬ СЕРДЦЕ...

В Большом зале Центрального Дома кинематографистов прошёл вечер памяти — актёрское посвящение выдающемуся деятелю отечественного кино Евгению Жарикову. Подробности читайте на странице 15.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.