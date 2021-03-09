За прошедшие дни на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

В период с 1 по 8 марта на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 несовершеннолетний. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия. Полицейскими оформлено 520 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 90 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский район:По предварительной информации, 1 марта 2021 г. около 14:10 на 249 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» водитель автомобиля «Ниссан», 1948 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд» под управлением водителя 1991 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» и пассажир автомобиля «Форд» 2000 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 2 марта 2021 г. около 00:02 на 267 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Скания» с прицепом «КРОНЕ», 1982 г.р., допустил наезд на стоящий на правой полосе автомобиль «ГАЗ», после чего автомобиль «ГАЗ» совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «ГАЗ». Водители автомобилей «ГАЗ» находились на проезжей части дороги между транспортными средствами в качестве пешеходов, осуществляя ремонт автомобилей. В результате ДТП оба пешехода 1975 г.р. и 1984 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.Ковровский район:По предварительной информации, 6 марта 2021 г. около 18:30 в г. Коврове на ул. Строителей у д.15 водитель автомобиля «Хендай» 1971 г.р. допустил наезд на пешехода 1961 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Александровский район:По предварительной информации, 3 марта 2021 г. около 14:50 на 109 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля «Ниссан» 1981 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения транспортного средства кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир 1987 г.р. автомобиля «Ниссан» направлены на амбулаторное лечение.Александровский район:По предварительной информации, 7 марта 2021 г. около 16:30 на 100 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» водитель автомобиля «Форд» 1999 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «БМВ» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд», 2001 г.р., от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Форд» госпитализирован, пассажир автомобиля «БМВ» 2001 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 4 марта 2021 г. около 07:30 в г. Петушки на ул. Горького у д. 44 водитель автомобиля «Рено», 1985 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса «ПАЗ» под управлением водителя 1957 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Рено», 2018 г.р., 2012 г.р., 1982 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 5 марта 2021 г. около 12:15 в д. Липна на ул. Механизаторов у д.106 водитель автомобиля «Дэу», 1956 г.р., совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» госпитализирован, пассажир автомобиля «ГАЗ» 1984 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Собинский район:По предварительной информации, 8 марта 2021 г. около 17:55 на 2 км автодороги «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево» водитель автомобиля «ВАЗ» 1999 г.р. не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ», а также водитель и пассажир 1971 г.р. автомобиля «Рено» госпитализированы.