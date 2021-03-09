Суть афёры – хищение средств из госсубсидии на возмещение затрат по договору лизинга.

Генеральный директор компании «Владимирский мясник» приговорён к реальному сроку за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суть афёры – хищение средств из госсубсидии на возмещение затрат по договору лизинга.В 2014 году мужчина обратился в департамент предпринимательства Владимирской области с целью получить указанную меру поддержки.«Руководитель компании предоставил завышенные сведения о стоимости транспортных средств, а ранее заключил фиктивный договор лизинга на аренду за 34 миллиона рублей», - уточнили в ФСБ по Владимирской области.В реальности сумма затрат на технику составила 17,4 млн рублей.Напомним, что владимирские предприниматели имеют право на возмещение 50% затрат на уплату первого взноса, который составляет 10% от стоимости приобретаемого в лизинг имущества.Однако директор представил документы, согласно которым ему должны были вернуть 1,7 млн рублей, а не 870 тысяч – реальный процент от расходов на покупку техники. Средства были переведены на банковский счёт ООО «Владимирский мясник» и потрачены руководителем организации.В результате Ленинский районный суд Владимира назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.