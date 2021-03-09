С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18775 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16457 пациентов. В стационарах лежит 383 жителя, из них 235 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1726 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 17 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 22 костромичам. Пять инфицированных выявлено в Буе, четыре - в Костромском районе, три - в Шарье. По два случая подтвердилось в Антроповском и Нерехтском районах. По одному в Кадые, Судиславском, Парфеньевском, Мантуровском, Макарьевском и Октябрьском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18775 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16457 пациентов. В стационарах лежит 383 жителя, из них 235 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1726 заболевших.