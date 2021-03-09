На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 - в Муромском районе13 - во Владимире7 - в Кольчугинском районе6 - в Александровском районе5 - в Суздальском районе5 - в Киржачском районе4 - в Вязниковском районе4 - в Петушинском районе4 - в Ковровском районе4 - в Камешковском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе3 - в Юрьев-Польском районе3 - в Селивановском районе2 - в Меленковском районе2 - в Собинском районе2 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 390 случаев заболевания.6391 - во Владимире3544 - в Гусь-Хрустальном районе3158 - в о. Муром2029 - в Ковровском районе1750 - в Александровском районе1661 - в Петушинском районе1276 - в Юрьев-Польском районе1197 - в Вязниковском районе1154 - в Кольчугинском районе1024 - в Суздальском районе928 - в Собинском районе695 - в Гороховецком районе778 - в Меленковском районе764 - в Киржачском районе641 - в Камешковском районе616 - в Селивановском районе430 - в Судогодском районе354 - в г. Радужном.