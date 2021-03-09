На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
14 - в Муромском районе
13 - во Владимире
7 - в Кольчугинском районе
6 - в Александровском районе
5 - в Суздальском районе
5 - в Киржачском районе
4 - в Вязниковском районе
4 - в Петушинском районе
4 - в Ковровском районе
4 - в Камешковском районе
3 - в Гусь-Хрустальном районе
3 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Селивановском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Собинском районе
2 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 390 случаев заболевания.
6391 - во Владимире
3544 - в Гусь-Хрустальном районе
3158 - в о. Муром
2029 - в Ковровском районе
1750 - в Александровском районе
1661 - в Петушинском районе
1276 - в Юрьев-Польском районе
1197 - в Вязниковском районе
1154 - в Кольчугинском районе
1024 - в Суздальском районе
928 - в Собинском районе
695 - в Гороховецком районе
778 - в Меленковском районе
764 - в Киржачском районе
641 - в Камешковском районе
616 - в Селивановском районе
430 - в Судогодском районе
354 - в г. Радужном.