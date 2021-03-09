Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 28 390 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 9 марта, во Владимирской области подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 13 заболевших Covid-19. Ещё 14 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 7 - в Кольчугинском, 6 - в Александровском, по 5 - в Суздальском и Киржачском районах. По 4 человека заболели в Вязниковском, Петушинском, Ковровском и Камешковском районах, по 3 - в Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском и Селивановском, по 2 - в Меленковском, Собинском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 28 390 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.