Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме Украина 30. Культура. Медиа. Туризм. Глава государства ответил на слова своего предшественника Петра Порошенко о вакцине.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм". Глава государства ответил на слова своего предшественника Петра Порошенко о вакцине.По словам президента, в настоящее время украинское общество страдает от информационных атак не только внешних, но и внутренних врагов. Владимир Зеленский рассказал, что к последним относятся украинские политики, критикующие вакцину от коронавируса.Глава страны подчеркнул, что слово, которое использует Петр Порошенко по отношению к препарату, на самом деле характеризует суть его поступков. Зеленский добавил, что это не единственное ложное утверждение, которое прозвучало из уст экс-главы Украины по отношению к нынешним властям.Во время выступления в парламенте 1 марта бизнесмен назвал "говном" вакцину, которую приобрел Киев. Порошенко уточнил, что лишь процитировал украинских медиков, которые сегодня "пребывают в отчаянии". По словам политика, в стране царят коррупция и профнепригодность.Кампанию по вакцинации населения Украины также . Он уверен: в ближайшее время властям страны придется ввести новый локдаун, что может нанести сокрушительный удар по среднему и малому бизнесу. "Готовимся к голоду!", – обратился политик к гражданам.Общее количество украинцев, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 1,4 миллиона. Полностью выздоровели и покинули больницы 1,1 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 27 тысяч человек.