Банку мог быть причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.

Во Владимире направлено в суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении разбоя.Следствием установлено, что молодой человек 5 ноября прошлого года зашел в помещение одного из офисов «Сбербанка», где предъявил кассиру заранее приготовленный лист бумаги с текстом: «Это ограбление. У меня граната. Давай деньги».Потом он достал из кармана куртки предмет, имитирующий гранату. Отказавшись выполнять его требования, женщина нажала кнопку тревожной сигнализации, в связи с чем, мужчина не смог довести свои преступные намерения до конца.Банку мог быть причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.Обвиняемый вину признал частично, пояснил, что ему требовалась сумма в размере 300 тыс. рублей, чтобы погасить имеющиеся кредитные обязательства.Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.