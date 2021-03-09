Абсолютное большинство обращений было связано с нарушениями при оплате труда.

В 2020 году жители Владимирской области 738(в 2019 – 321) раз пожаловались в прокуратуру на нарушение своих трудовых прав. Абсолютное большинство обращений было связано с нарушениями при выплате зарплаты. Из них – 64,1% жалоб признаны обоснованными.Всего в коронавирусном году в надзорное ведомство владимирцы написали 40,9 тысяч заявлений, по результатам рассмотрения которых выявлено 3620 нарушений закона. В суды направлено 673 иска. В итоге - 12 должностных лиц получили предостережения, возбуждено 219 дел об административных правонарушениях.