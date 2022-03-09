За два месяца 2022 года им выплатили 13 млн рублей.

Во Владимирской области за два месяца свыше 3 800 семей с детьми-инвалидами получили 13 млн рублей в качестве компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Департамент социальной защиты напоминает, что размер субсидии составляет 50%. Её можно получить в качестве оплаты за наём и содержание квартиры, за воду, свет, топливо (в домах без центрального отопления), капремонт и другие коммунальные услуги.«Первые два месяца она рассчитывается по нормативам потребления, а потом корректируется исходя из фактически начисленных платежей. То есть, в феврале возмещаются расходы за декабрь, в марте – за январь и так далее. При этом затраты сверх нормативов компенсации не подлежат», - уточнили в ведомстве.Для получения меры поддержки необходимо написать заявление в соцзащиту, на госуслугах или в МФЦ, а также подтвердить право на субсидию.