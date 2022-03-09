Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, отмечает регулятор.

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщил регулятор."Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - указывает ЦБ.В этот период валюту будут выдавать в американских долларах независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. ЦБ отмечает, что получить валюту можно будет в кассе банка. При этом клиенты могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Как добавили в Центробанке, все средста будут сохранены и учтены в той валюте, в которой счета или вклады были открыты. Условия по вкладу или счету не меняются, а проценты по вкладам начислятся как обычно - в той валюте, в который был открыт вклад.У россиян будет возможность открывать и новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства во время действующего порядка можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.Кроме того, во время срока действия временного порядка банки не будут продавать гражданам наличную валюту. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любом объеме и в любой момент. ЦБ уточняет, что клиенты всех банков могут получить средства со своих валютных вкладов или счетов. При этом, чтобы привезти в конкретное отделение нужную сумму в наличной валюте, банкам может потребоваться несколько дней.По данным регулятора, в отечественных банках не превышают сумму в $10 тыс. около 90% валютных счетов, то есть полностью смогут получить свои средства в наличной валюте 90% держателей валютных вкладов.