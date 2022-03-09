Совет Госдумы поддержал предложение спикерf Вячеслава Володина обратиться в международные организации с призывом расследовать деятельность биологических лабораторий на Украине. Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 11 марта.

Совет Госдумы поддержал предложение спикерf Вячеслава Володина обратиться в международные организации с призывом расследовать деятельность биологических лабораторий на Украине. Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 11 марта."Давайте дадим поручение Комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне и подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине", – заявил Володин.Спикер обвинил Госдепартамент США в попытках скрыть от общественности факты деятельности биолабораторий на Украине."Также поручим заместителю Председателя ГД Ирине Яровой проработать в течение завтрашнего дня вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине", – сообщил политик.Ранее представитель МИД России Мария Захарова информацию о поручении украинского минздрава уничтожить документы, фиксирующие деятельность биолабораторий на территории страны. По ее словам, попытки Вашингтона предотвратить попадание бумаг в руки России доказывают незаконную и преступную деятельность США на территории Украины.