Полиция разбирается в причинах аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вечером 8 марта около 19.05 во Владимирской области в ДТП погибли два и пострадали три человека. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД региона.Авария произошла на трассе «Аннино-Костино» в Петушинском районе.По предварительным данным, водитель «Сузуки», 1983 года рождения, двигаясь со стороны Аннино по направлению в Костино не справился с управлением. «Японец» выехал на встречку, где протаранил ПАЗ, за рулём которого находился мужчина 1977 года рождения. На момент столкновения в салоне автобуса находились пять пассажиров.Водителю и пассажиру 1978 года рождения, находившимся в ПАЗе, оказана медицинская помощь. Ещё один пассажир, 1967 года рождения, госпитализирован в больницу. Водитель и пассажир иномарки 1972 года рождения скончались на месте трагедии.Полиция разбирается в причинах аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.