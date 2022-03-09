Осложнения в экономике дают шанс для отечественного малого бизнеса. Предприниматели и простые граждане в условиях меняющейся ситуации могут получить дополнительные навыки и возможности для развития своего дела, считает депутат Госдумы, глава общероссийского движения Совет Матерей Татьяна Буцкая.

Осложнения в экономике дают шанс для отечественного малого бизнеса. Предприниматели и простые граждане в условиях меняющейся ситуации могут получить дополнительные навыки и возможности для развития своего дела, считает депутат Госдумы, глава общероссийского движения "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.В качестве примера парламентарий привела индустрию детских товаров – игрушки, одежда и питание для малышей. В этой сфере у отечественных предпринимателей открываются новые возможности для роста, уверена Буцкая.Она отметила, что в среднем доля импорта может составить от 0 до70%. В этом и кроются возможности для российских производителей, уверена депутат."И здесь действительно есть над чем работать в рамках переориентации на стопроцентное внутреннее производство", – сказала она.В частности, парламентарий указала на нехватку швей в индустрии детской одежды. Советские поколения уже вышли на пенсию, а у более молодых людей эта профессия не в почете, отметила Буцкая."При перестройке производственных процессов можно прогнозировать рост кадрового спроса на швей. И в этой ситуации важно начинать ориентировать людей, нуждающихся в трудоустройстве на получение дополнительных навыков, актуальных в меняющейся экономике", – приводит мнение Буцкой "Комсомольская правда".Напомним, что ранее Госдума приняла пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях санкционного давления. Гражданам и бизнесу предоставят кредитную амнистию, пройдет новый этап амнистии капиталов, будут дополнительно проиндексированы пенсии, также вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.