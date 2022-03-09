Об этом сегодня на брифинге, рассказал председатель контрольного комитета администрации региона...

Об этом сегодня на брифинге, рассказал председатель контрольного комитета администрации региона Сергей Полузин.Общий вес первой партии - свыше шести с половиной тонн. Это продуктовые наборы, бутилИрованная вода, а также гигиенические принадлежности, детские игрушки, одежда и многое другое. Белгородская область приняла более полутора тысяч жителей Донецкой и Луганской народных републик, вынужденных покинуть свои дома. Причем половина из них дети. Сбором гуманитарной помощи занимались неравнодушные жители тридцать третьего региона, активисты "Единой России" и бизнес сообщество. Акция по поддержке переселенцев из ЛНР и ДНР продолжается.По вопросам оказания гуманитарной помощи можно обращаться на телефон круглосуточной "горячей линии" 8(800)450-01-21Сергей Полузин, председатель контрольного комитета администрации области:- Наша владимирская помощь уже расфасована и частью уже начинает передаваться в ПВР на преграничной территории Белгородской области.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, член регионального политсовета "Единой России":- Наша гуманитарная помощь там очень необходима и нужна и очень востребована, ситуация непростая на прилегающей территории, поэтому когда ты видишь все это своими глазами то восприятие происходящего немного меняется.