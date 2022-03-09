Он пообещал разобраться в ситуации.

Депутат Государственной думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин назвал алчностью рост цен на товары. Пост об этом он разместил в своих соцсетях.«В последние дни мне задают много вопросов на эту тему. В Госдуме 10 марта состоится встреча с представителями ФАС, на которой мы обсудим сложившуюся ситуацию. Речь идёт о еде, воде, лекарствах, детских товарах, металле, цементе, щебне, песке», - добавил он.Народный избранник уверен, что новые цифры на ценниках не обоснованы, ведь товары производятся в России.«У большинства продавцов создан достаточный запас продукции, которая приобретена по прежним ценам. Откуда рост? Думаю, что здесь включилась элементарная алчность», - возмутился парламентарий.Игошин посетовал, что магазины нагоняют ажиотаж, вводя ограничительные нормы отпуска продукции в «одни руки». Депутат ГД пообещал разобраться с такими «дельцами». Как скоро - госслужащий не уточнил. С нетерпением ждём результатов.