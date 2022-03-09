Мария Захарова высказалась о наличии биолабораторий США на Украине.

Мария Захаровавысказалась о наличии биолабораторий США на Украине.После начала спецоперацииРоссии на Украине 24 февраля, украинский Минздрав дал экстренное указание сотрудникамбиолабораторий на территории страны. Им необходимо было срочно уничтожить вседокументы, фиксирующие их деятельность, сообщает .Пресс-секретарь МИД России МарияЗахарова высказалась о решении. По ее словам, уничтожение документовозначает активацию заготовленного заранее плана. "Это тесамые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологическойсфере", – считает политик.Захарова добавила, что попытки Штатовпредотвратить попадание бумаг в рукиРоссии "доказывают незаконную и преступную деятельностьСША на территории Украины".По ее мнению, данный шаг меняет картину вовлеченности Америки в судьбу Украины."Это не просто инструмент влияния, это не просто инструментсдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране", – заявила пресс-секретарь МИДа.Ранее свое мнение одеятельности биолабораторий высказал экс-депутатГосударственной Думы РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он солидаренс Захаровой и считает, что главная цель данного проекта — дестабилизироватьобстановку в России.