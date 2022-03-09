Ирину Тулякову переизбрали на очередной срок. Напомним, она – председатель Счётной палаты Владимирской области. На этой госдолжности она уже отработала 11 лет. В апреле полномочия

Ирину Тулякову переизбрали на очередной срок. Напомним, она – председатель Счётной палаты Владимирской области. На этой госдолжности она уже отработала 11 лет. В апреле полномочия Туляковой истекают. На внеочередном заседании облпарламента провели тайное голосование. Депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали решение переназначить Ирину Тулякову ещё на 6 лет. Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области Ирина Валентиновна, беспрецедентный