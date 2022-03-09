Она возглавила её в третий раз подряд.

Сразу после праздников Законодательное Собрание Владимирской области провело внеочередное заседание. Кроме вопроса о распледелении бюджетных миллиардов, парламентарии обсуждали тему назначения председателя Счётной палаты региона.Полномочия Ирины Туляковой должны были прекратиться в апреле, но её кандидатуру предложили утвердить на третий срок. Ранее её дважды назначали руководить аудиторским ведомством - с 2012 по 2022 год.Перед голосованием она коротко выступила перед народными избранниками. Вопросов к ней не возникло. Голосование было тайным. В результате Ирину Валентиновну единогласно переутвердили на пост главы СП Владимирской области.Напомним, что ревизоры организации занимаются контролем за расходованием бюджетных средств, а также проверяют подведомственные Белому дому ГУПы и департаменты.