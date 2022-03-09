В нашей стране по состоянию на 2021 года проживало более 11,6 миллиона инвалидов. Предприниматель Дмитрий Давыдов в своем проекте 20 идей по развитию России выдвинул инициативы, которые помогут улучшить качество их жизни и повысить уровень вовлеченности таких граждан в жизнь социума.

В нашей стране по состоянию на 2021 года проживало более 11,6 миллиона инвалидов. Предприниматель Дмитрий Давыдов в своем проекте "" выдвинул инициативы, которые помогут улучшить качество их жизни и повысить уровень вовлеченности таких граждан в жизнь социума.По российским законам ухаживающим за инвалидом первой группы выплачивают специальное пособие, но чтобы его получить нужно полностью прекратить трудовую деятельность. К тому же сам размер пособия на 2022 год составлял всего 1,2 тысячи рублей – 8,6% от минимального размера оплаты труда, отметил Давыдов."Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком", – констатировал автор проекта.Он напомнил о недавно принятом законе, по которому ухаживающий за инвалидом первой группы родственник может получить дополнительные неоплачиваемые отпуска – не более 14 дней. Это положительная мера, но ее недостаточно, считает Давыдов.В пример он привел зарубежные страны. Так, в Ирландии работник может взять неоплачиваемый отпуск до 104 недель для ухода за тяжелобольным человеком. Работодатель по заявлению сотрудника, отработавшего в компании не менее 12 месяцев, обязан отпустить его на запрашиваемый период с сохранением рабочего места."Также он обязан засчитать оплачиваемый отпуск за первые 13 недель отсутствия на работе по причине ухода за больным. Сотрудник, отправившийся в отпуск по уходу в Ирландии, может получать выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро в неделю, плюс 20–48 евро в неделю за каждого зависимого от него ребенка. При отсутствии страховых отчислений в нужном размере он также может получить аналогичное пособие по другой программе. Сумма составляет 55% от минимальной заработной платы", – рассказал Давыдов.Кроме того, при получении пособия ухаживающий может работать не более 18,5 часа в неделю и получать чистый доход не более 332,5 евро в неделю – это 89% минимального дохода. Получается, что тот, кто должен ухаживать за больным человеком, может не переживать за свое рабочее место и по возможности трудиться полное время.Показателен и опыт Швеции. Там пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 2021 года составило от 2479 до 9917 крон (20300-81300 рублей). Компания обязана предоставить сотруднику возможность сократить количество рабочих часов максимум на 25% по заявлению родителя ребенка-инвалида.Давыдов предложил установить в России пособие для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства в размере 85% от минимального размера оплаты труда, то есть 11087 рублей. Также он считает необходимым ввести пособие для ухаживающих за инвалидами первой группы в размере 25% от МРОТ (3473 рубля).Пособие необходимо привязать к МРОТ – в условиях инфляции и девальвации национальной валюты это позволит сохранить актуальность выплачиваемой суммы, полагает автор проекта "20 идей по развитию России".Он обратил внимание, что в перечисленных выше странах из-за инфляции размер пособия повышается ежегодно. Взять деньги на индексацию можно за счет привязки штрафов в макроэкономическим показателям."Далее мы предлагаем дать возможность всем, получающим вышеуказанные пособия по уходу за инвалидами, разрешить работать и получать легальный доход, не превышающий 85% от МРОТ, при условии, что работе уделяется не более 70 часов в месяц", – отметил Давыдов.Также он предложил предоставить прямым родственникам, которые ухаживают за тяжелобольными людьми, дать возможность работать на 25% меньше от стандартного времени с сохранением рабочего места. Это может быть сокращенный рабочий день, сокращенная рабочая неделя, а также неоплачиваемый отпуск, включая разрешенные 14 дней, перечислил Давыдов.Автор проекта убежден, что принятие таких мер даст положительный эффект для государства и общества. Во-первых, ухаживающие за инвалидами не будут выпадать из социально-экономической деятельности. Во-вторых, инвалиды будут получать больше заботы от родных и близких – это очень важно для эмоционального благополучия тяжелобольных людей. В-третьих, уменьшится число случаев, когда инвалида отдают на полное обеспечение государства в интернат."В результате миллионы граждан России получат столь необходимую поддержку, которая поможет им справляться с трудностями, вызванными инвалидностью их родных и близких", – уверен Давыдов.Также он выдвинул инициативы по вовлечению инвалидов в социально-экономическую деятельность. Автор предложил финансово поддерживать работодателей, готовых трудоустраивать таких людей вне обязательной квоты или сверх квоты.Давыдов привел в пример Швецию и Японию, где действует система выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах и контролируется целевое использование выделенных средств. То же самое необходимо сделать в России, считает он."Также предлагаем предусмотреть специальную премию социальным работникам и сотрудникам службы занятости, если те помогли найти долгосрочную работу инвалиду и освоиться на ней", – добавил автор.Он убежден, что вложения из бюджета не только принесут пользу обществу, но и сполна окупятся. Поддержку получат не только инвалиды, но и предприниматели, особенно в малом и среднем бизнесе. А тысячи инвалидов, испытывающих стресс из-за трудностей адаптации в обществе, получат возможность стать полноценной частью социума."Благодаря таким мерам вырастет доля социально-активного трудящегося населения, что положительно скажется на экономике страны в целом", – заключил автор.***Каждое из предложений Дмитрия Давыдова основано на успешном зарубежном опыте. В проекте "20 идей" содержатся конкретные инициативы для решения проблем в самых разных сферах: здравоохранение, медицина, современные технологии, строительство, сельское хозяйство, ситуация на дорогах.Автор надеется, что государство обратит внимание на его предложения. Он уверен, что основанные на лучшем зарубежном опыте инициативы необходимо поддержать на законодательном уровне.