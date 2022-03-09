По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о совершении преступления в сфере...
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности.
Ковровской городской прокуратурой выявлен факт преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Так, в ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятию, изготавливающему дезинфицирующие средства, поставка которых осуществляется в больницы города и иные организации, через Интернет поступило коммерческое предложение о продаже химического сырья, необходимого для производства продукции, а также проект договора поставки, который был подписан сторонами на приемлемых условиях.
В то же время неустановленное лицо, действуя от имени коммерческой организации, после перечисления денежных средств на расчетный счет общества обмануло покупателя и похитило деньги.
Предприятию был причинен значительный ущерб на сумму свыше 170 тыс. рублей.
Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.