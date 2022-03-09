По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о совершении преступления в сфере...

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности.Ковровской городской прокуратурой выявлен факт преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.Так, в ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятию, изготавливающему дезинфицирующие средства, поставка которых осуществляется в больницы города и иные организации, через Интернет поступило коммерческое предложение о продаже химического сырья, необходимого для производства продукции, а также проект договора поставки, который был подписан сторонами на приемлемых условиях.В то же время неустановленное лицо, действуя от имени коммерческой организации, после перечисления денежных средств на расчетный счет общества обмануло покупателя и похитило деньги.Предприятию был причинен значительный ущерб на сумму свыше 170 тыс. рублей.Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.