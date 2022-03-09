Люди вынуждены ходить прямо по проезжей части. А все из-за неочищенных от снега и льда тротуаров. Речь идет о Ново-Гончарном переулке в центре города поблизости от стадиона «Торпедо». Вместо

Люди вынуждены ходить прямо по проезжей части. А все из-за неочищенных от снега и льда тротуаров. Речь идет о Ново-Гончарном переулке в центре города поблизости от стадиона «Торпедо». Вместо пешеходных дорожек здесь с начала зимы сугробы, жалуются местные жители. Поэтому людям приходится передвигаться по проезжей части. Алексей, житель г. Владимира Всю зиму тут никто не