Российские подразделения международных консалтинговых компаний продолжат работать в нашей стране как самостоятельные организации.

Российские подразделения международных консалтинговых компаний продолжат работать в нашей стране как самостоятельные организации.Так, в пресс-релизе PwC в России говорится, что решение о выходе из состава международной сети принято после переговоров с руководителями международного офиса. "Глобальная сеть PwС подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы поддержать российских коллег", – сказано также в сообщении.Из международной сети исключается и российское отделение KPMG. В компании работает более 4,5 тысячи граждан РФ и Белоруссии.В российском офисе KPMG сообщили, что компания сохранит бизнес в нашей стране, но вне глобальной сети.Об отделении российского подразделения сообщили и в аудиторской компании Ernst & Young (EY). Сотрудники продолжат оказывать услуги клиентам.О продолжении работы в России ранее сообщила финская компания Fazer, ритейлер Metro и производитель продуктов питания Danone.