У каждого свой способ прославлять любимый город: одни рисуют картины, другие снимают фильмы, третьи посвящают ему стихи. Компания Конкорд Менеджмент и Консалтинг решила провести конкурс на самую позитивную песню о Санкт-Петербурге. Победителю достался куш в размере пяти млн рублей.

У каждого свой способ прославлять любимый город: одни рисуют картины, другие снимают фильмы, третьи посвящают ему стихи. Компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" решила провести конкурс на самую позитивную песню о Санкт-Петербурге. достался куш в размере пяти млн рублей.Идея провести такой позитивный конкурс принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Организатор хотел во что бы то ни стало укрепить красивый и яркий образ Северной столицы.Для этого конкурсантам необходимо было написать новую, ранее нигде не исполняемую композицию, посвященную городу, прислать на суд жюри и положиться на удачу. Требования к песням были минимальные: написаны на русском языке в любом жанре, главное, чтобы текст и музыка оказались авторскими. Призовой фонд конкурса в 10 миллионов рублей привлек большое количество участников со всей России.В финал творческого состязания вышли десять композиций, авторы каждой получили награду – от 100 тысяч рублей за десятое до пяти миллионов за первое место:Степанов Альберт "Над Невой"Петров Игорь "Санкт-Петербург"Марина "Город Петра"Магда Иван "Зажигаем огни"Гаркавенко Наталья "Культурная столица"Зиатдинова Гульнара "Питер"Женя Онегин "Питер, с добрым утром!"Вельк Татьяна "Питерский дождь"Бурдукова Надежда" Питер мой северный храм"Сергей Моряков и Игорь Дудин "Санкт-Петербург""Нам очень приятно, что такое большое количество талантливых исполнителей приняли участие в конкурсе, – отметило жюри. – Мы получили от вас множество замечательных песен, и все они записаны с большой любовью к городу. Огромное спасибо за ваши работы".Пополнить собственный плейлист горячей десяткой самых позитивных песен про Санкт-Петербург можно по .