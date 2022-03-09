Сделка по недвижимости включает в себя множество важных пунктов.

Сделка по недвижимости включает в себя множество важных пунктов.После решения о приобретение жилья наступает самый ответственныймомент – заключение сделки. Здесь важно сосредоточить внимание на всех возможныхмелочах и тщательно изучить документы. Право собственности продавца на недвижимостьдолжно быть задокументировано, в бумагах не может быть опечаток, ошибок, исправленийи юридических погрешностей.Если на первый взгляд документы в порядке, стоит обратитьвнимание на более неочевидные вещи. Необходимо запросить выписку из домовойкниги или единый жилищный документ. "Принципиальным моментом при покупкеквартиры является перечень лиц, в ней зарегистрированных и, возможно,сохраняющих право пользования квартирой. Ведь нюансов в каждой квартиредостаточно", – уточняет юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.При заключении сделки нельзя закрывать глаза ни на какиенюансы. Зачастую, покупатель относится спокойнее к ипотечным квартирам, так каквсе документы проверял до этого банк. Однако не стоит слепо полагаться на это, могутвозникнуть проблемы. например, был ли в браке предыдущий владелец, бравшийипотеку или оплачивал ли часть кредита материнским капиталом.Также стоит обратить вниманиена возможные долги по коммунальным платежам. Если в квартире установленысчетчики воды, а хозяин платил усредненное значение, мог накопиться долг. В такомслучае даже стандартная справка об отсутствии задолженностей может не показатьреальной картины.