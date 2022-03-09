Семьи с невысоким доходом получат выплаты на детей с 8 до 16 лет. Мера начнет действовать с 1 апреля этого года.

С 1 апреля 2022 года семьи с невысоким доходом получат выплаты на детей с 8 до 16 лет. От чего зависит размер новой выплаты? Сколько владимирских семей с детьми её получат? Где можно подать документы на новое пособие?Семьи с невысоким доходом получат выплаты на детей с 8 до 16 лет. Мера начнет действовать с 1 апреля этого года. Первые выплаты семьям поступят в мае. Об этом сообщили в Центре управления регионом.По данным Владимирстата, сейчас на территории Владимирской области проживают 127 488 детей от 8 до 16 лет. В 2021 году в законодательство были внесены изменения, по которым выплаты предоставляются родителю, который в одиночку воспитывает ребенка такого возраста. Размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Во Владимирской области это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц.Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка. Во Владимирской области прожиточный минимум ребёнка — 11 906 рублей. Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе.Какой именно доход будет считаться «невысоким», пока не уточняется. При назначении пособия будут проводить комплексную оценку нуждаемости, но в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг.Напомним, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.