Военный политолог поделился своими соображениями по поводу выполнения всех поставленных Россией целей в отношении Донбасса.

Военный политолог поделился своими соображениями по поводу выполнения всех поставленных Россией целей в отношении Донбасса.На Украине продолжается спецоперация, инициированная Россией с целью защитить Донбасс. По словам военного политолога Александра Перенджиева, достигнуть этой цели наша страна может уже совсем скоро – не исключено, что даже в ближайшие дни.Он пояснил, что на данный момент существует надежда на то, что весь Донбасс будет освобожден в течение примерно десяти дней. Перенджиев к тому же поделился своими предположениями по поводу даты окончания спецоперации в Незалежной. По его мнению, ждать завершения в самое ближайшее время не стоит, а все поставленные Россией цели в отношении ситуации на Украине могут быть выполнены в мае. Он уточнил, что хорошо бы было реализовать их ко Дню Победы, однако выразил волнение по поводу того, что сделать это могут не успеть."Есть у меня такое предположение (пока предварительное), что, наверно, все это может продлиться и до мая и, может быть, даже до середины мая", – цитирует слова экспертаНапомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин в своем обращении к россиянам назвал ее "вынужденной мерой" по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Пресс-секретарь президента Дмиттрий Песков назвал главной целью спецоперации денацификацию.