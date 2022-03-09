Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию в связи с санкциями Запада против нашей страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию в связи с санкциями Запада против нашей страны.Представитель Кремля сделал несколько заявлений. Он дал понять, что Россия справляется с последствиями ограничений, направленных на причинение ущерба нашей стране, с помощью детально продуманных мер."США, безусловно, объявилиэкономическую войну России", – цитирует Дмитрия Пескова. Он добавил, что Соединенные Штаты ведут ее де-факто.Также пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия продолжает надежно гарантироватьэнергобезопасность на международном уровне, дорожа своей репутацией. Однако санкции против России затрудняют поставку наших энергоресурсов, сподвигая всерьез обдумывать сложившееся положение.Дмитрий Песков подчеркнул, что нашей стране выгодно как можнобыстрее провести очередной раунд переговоров с украинской стороной. Он добавил, что российское правительство очень скоро конкретизирует ограничения, связанные с ввозом ивывозом сырья из страны. Кром того, он заявил, что всему миру будет интересно узнать о действиях американскихбиологических лабораторий на территории Незалежной.