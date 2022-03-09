С 10 марта по техническим причинам составы скоростных поездов «Стриж» сообщением «Москва – Нижний Новгород» заменят на пятивагонные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Стандарт». На

С 10 марта по техническим причинам составы скоростных поездов «Стриж» сообщением «Москва – Нижний Новгород» заменят на пятивагонные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Стандарт». На маршруте будут курсировать 5 пар скоростных поездов №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710. Отправление из Москвы в 6:32, 10:35, 13:58, 15:40 и 20:15. Из Нижнего Новгорода – в 7:45, 11:05, 15:38,