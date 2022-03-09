Когда-то Наталья Кустинская считалась одной из самых красивых актрис мира. Поклонники называли кинозвезду русской Брижит Бардо, а мужчины были готовы на все, чтобы завоевать ее внимание. Увы, выйдя замуж шесть раз артистка так и не стала счастливой. Жизнь Кустинской была полна трагедий, а умирала она в одиночестве и забвении.

Когда-то Наталья Кустинская считалась одной из самых красивых актрис мира. Поклонники называли кинозвезду русской Брижит Бардо, а мужчины были готовы на все, чтобы завоевать ее внимание. Увы, выйдя замуж шесть раз артистка так и не стала счастливой. Жизнь Кустинской была полна трагедий, а умирала она в одиночестве и забвении.Наталья Кустинская появилась на свет в 1938 году и выросла в творческой семье. Отец будущей артистки был известным куплетистом-чечеточником и директором "Мосфильма", мать блистала на сцене как оперная певица, а дом всегда был полон именитых гостей. Неудивительно, что с такими родителями и их выдающимся окружением девочка решила связать жизнь с творческой профессией. К тому же, все прекрасно понимали: прятать такую красоту от мира было бы преступлением.Окончив музыкальную школу, Наталья без труда поступила во ВГИК. А в возрасте 20 лет впервые появилась на экранах, сыграв в фильме "Хмурое утро". На счету Кустинской не так много известных ролей, но "Иван Васильевич меняет профессию", "Три плюс два" и некоторые другие фильмы с ее участием зрители с удовольствием пересматривают до сих пор. Если карьеру артистки можно назвать успешной, несмотря на скоротечность, то в личной жизни ее будто преследовали неудачи.В первый раз Наталья Кустинская связала себя узами брака уже в 19 лет. Избраннику молодой артистки, режиссеру Юрию Чулюкину, на тот момент было под 30. Но разница в возрасте возлюбленных, судя по всему, не смущала – они прожили вместе почти 10 лет. К тому же, по словам Кустинской, супруги едва не стали родителями. В свое время Наталья Николаевна рассказывала, что носила под сердцем ребенка режиссера как раз в то время, как ее подозревали в интрижке с Олегом Стриженовым. Марианна Стриженова, супруга артиста, устроила названной сопернице скандал, а та, перенервничав, потеряла ребенка.Вторым мужем актрисы стал переводчик Юрий Волков. В этом браке кинозвезда родила своего единственного сына Дмитрия, но появление мальчика на свет не смогло скрепить союз. Спустя два года артистка оказалась в объятиях космонавта Бориса Егорова и развелась с супругом, а тот ради нее оставил жену и маленького наследника. Казалось, построенный на двух разрушенных семьях брак не ждет ничего хорошего, однако он просуществовал почти 20 лет. Если сначала Егоров буквально носил жену на руках, то с годами его чувства охладели. Измены, ругань и рукоприкладство быстро перечеркнули некогда счастливый союз.Четвертым мужем актрисы стал профессор Геннадий Хромушин. В этом браке, в отличие от предыдущих, не было места неверности и скандалам. Однако спустя 12 лет отношений, в 2002 году, Кустинская осталась вдовой. Незадолго до смерти Хромушин получил перелом, перенес две операции и неожиданно скончался прямо около дома. А вскоре после похорон супруга кинозвезда пережила еще две трагедии.Сначала из-за гидроцефалии скончался семимесячный внук артистки, а следом за ним из жизни ушел ее 32-летний сын. Наталья Николаевна была уверена, что Дмитрия убили, а актриса Наталья Варлей утверждала, что наследник коллеги страдал от наркотической зависимости и был болен СПИДом. По ее мнению, именно эта болезнь забрала его таким молодым.После череды трагедий Наталья Кустинская вышла замуж еще два раза. Пятым мужем актрисы стал Владимир Масленников, с которым она прожила несколько лет. А в последний раз она связала себя узами брака с Стасом Ваниным, который выдал себя за поклонника кинозвезды. Как оказалось, мужчину интересовало только имущество одинокой и пожилой знаменитости. Кустинская развелась с аферистом незадолго до своей кончины.В последний раз актриса появилась на экранах в 1989 году. Дальше в ее жизни наступила череда травм, после которых она так и не смогла вернуться в кино. Однажды артистка сильно споткнулась на лестнице и чудом осталась жива, получив черепно-мозговую травму, потом упала дома, травмировав позвоночник. Немногочисленные товарищи, навещающие знаменитость, говорили, что она увлекается спиртным. Из-за травм и болезней, преследующих Кустинскую словно злой рок, от ее былой красоты не осталось и следа. В начале 2012 года Наталья Николаева сломала плечо, получила серьезные ожоги ног и осталась прикованной к постели, а в конце попала в больницу с пневмонией. 13 декабря 2012 года знаменитая актриса скончалась на 75 году жизни после перенесенного инсульта, не выходя из комы.