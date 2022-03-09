В критерии оценивания нуждаемости внесены изменения.

В критерии оценивания нуждаемости внесены изменения.Теперь возможность и размер выплат на детей от 8 до 16 летбудет рассмотрена не только исход из дохода семьи, но и из наличия зарегистрированногодвижимого и недвижимого имущества. Новая выплата будет составлять от шести додвенадцать тысяч рублей, начисления с мая этого года будут получать семьи,признанные нуждающимися.Уровень нуждаемости оценивается по нескольким пунктам. Во-первых,доход семьи должен составлять меньше прожиточного минимума, однако наличиеопределенного перечня имущества не запрещает получение выплат.Если у семьи есть квартира, но площадь на каждого члена семьисоставляет менее 24 квадратных метров. В доме на каждого должно быть не менее40 метров. Земельный участок в городе не более 0,25 гектара и не более 1гектара в сельской местности. Также не накладывает ограничение на получениевыплат земля, полученная в виде матпомощи нуждающимся семьям.Наличие автомобиле тоже может быть допустимым для полученияпособия фактора, только если это не новая машина до пяти лет с мощностью более250 лошадиных сил или если семья многодетная или с инвалидом в составе. Даже сбереженияв банке могут быть, только если общий доход по ним не превышает прожиточныйминимум.