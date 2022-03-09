Первое заседание по иску Фонда состоится на 27 апреля.
Фонд развития моногородов через суд намерен вернуть почти 600 млн рублей, которые в 2015 году выдал на создание инфраструктуры для привлечения инвесторов в Камешковский район. Иск подан в Арбитражный суд Москвы.
Чуть менее семи лет назад Светлана Орлова
договорилась с ведомством о выделении средств на строительство в Камешкове ряда объектов инфраструктуры для привлечения инвесторов. К 2020 году в индустриальном парке должны были создать более тысячи рабочих мест, а общий объём предполагаемых вложений оценивался в 8,5 млрд рублей. В 2018 году правительство страны создало в городе территорию опережающего социально-экономического развития. Резиденты должны были получить налоговые льготы. Сейчас на территории в 100 га работают колбасный цех и производство линолеумов.
Целевых показателей индустриальный парк «Камешково» не выполнил. Теперь федеральный бюджет просит вернуть деньги. Первое заседание по иску Фонда состоится на 27 апреля.