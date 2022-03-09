Что объединяет жителей улиц Асаткина, Гастелло, Большой Нижегородской и Ноябрьской? Дырявая крыша. О потопах в квартирах владимирцев мы рассказывали с начала февральской оттепели. Ну,

Что объединяет жителей улиц Асаткина, Гастелло, Большой Нижегородской и Ноябрьской? Дырявая крыша. О потопах в квартирах владимирцев мы рассказывали с начала февральской оттепели. Ну, например, среди пострадавших семья Седовых. В результате протечки на кухне у Алёны обвалился потолок. Алёна Седова, жительница дома №2 по улице Асаткина Да мы вечером сели ужинать, никто ничего не предвещал,