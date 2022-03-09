Ни для кого не секрет, что известный режиссер Родион Нахапетов уже давно живет на две страны. Больше 30 лет назад постановщик перебрался в Америку, где не только реализовал свои творческие амбиции, но и встретил надежную спутницу. Однако приход новой любви не стал для кинодеятеля радостным событием. Чтобы быть с ней, Родион Нахапетов был вынужден разбить сердце Вере Глаголевой.

Ни для кого не секрет, что известный режиссер Родион Нахапетов уже давно живет на две страны. Больше 30 лет назад постановщик перебрался в Америку, где не только реализовал свои творческие амбиции, но и встретил надежную спутницу. Однако приход новой любви не стал для кинодеятеля радостным событием. Чтобы быть с ней, Родион Нахапетов был вынужден разбить сердце Вере Глаголевой.Родион Нахапетов появился на свет в 1944 году и рос в тяжелое послевоенное время. Своего отца, живущего с другой семьей, мальчик никогда не видел, а у его матери была очень горькая судьба. В возрасте семи лет Родион на три года попал в интернат, потому что его родительница заболела туберкулезом, а в 60-х годах женщину отправили в психиатрическую клинику. Нахапетову удалось вызволить мать из лечебницы, но уже спустя несколько лет она скончалась от рака.Голодное и полное лишений детства заставило будущего режиссера мечтать о большем. Уже в школе он начал заниматься творчеством, в 16 лет отправился в Москву и поступил во ВГИК с первой попытки, а через три года впервые снялся в кино. Получив признание как актер, Нахапетов понял, что намного больше его интересует режиссерская карьера. Как постановщик Родион Рафаилович прославился далеко не сразу. Одной из ключевых работ для режиссера стал фильм "На край света", который помог ему обрести не только известность, но и любовь.Главную роль в картине сыграла Вера Глаголева. Преуспевающая лучница даже не думала о творческой карьере, но режиссер был настолько очарован молодой красавицей, что захотел сделать из нее актрису при первой же встрече. Совместная работа Нахапетова и Глаголевой не ограничилась фильмом "На край света" – со временем творческий союз превратился в любовный.В 1974 году режиссер и актриса поженились, спустя четыре года у них родилась дочь Анна, а еще через два года на свет появилась Мария. Счастливая семья была неразлучна не только дома, но и на съемочных площадках, куда девочки регулярно приходили вместе с родителями. Однако спустя 14 лет отношения одной из самых красивых пар Советского Союза рухнули. Это произошло вскоре после того, как режиссеру предложили работу в Америке.В конце 80-х Нахапетов перебрался в Штаты и планировал перевезти туда семью, но судьба распорядилась иначе. Все изменило знакомство с продюсером и дочерью русских эмигрантов Натальей Шляпникофф. Если сначала постановщик воспринимал Наталью как делового человека, то потом разглядел в ней еще и привлекательную женщину. Вера Глаголева долго не верила в сплетни о новом романе мужа, однако он во всем признался. Развод проходил непросто, но супруги смогли разойтись без вражды и обрести счастье с другими людьми. Нахапетов женился на Шляпникофф, а Глаголева вышла замуж за Шубского и родила третью дочь.Сейчас Родиону Нахапетову 78 лет. Во втором браке у режиссера так и не появилось детей, однако наследников у него и без того полон дом. Во-первых, постановщик сохранил близкие отношения с дочками от первого брака, которые подарили ему уже троих внуков. Во-вторых, мужчина нашел общий язык с падчерицей Катей, которую воспитал как родную. Вместе с супругой Нахапетов уже много лет живет на две страны, занимается благотворительностью и по-прежнему посвящает себя творчеству.