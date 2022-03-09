Расходная часть областного бюджета на этот год увеличилась на восемь с половиной миллиардов рублей....

Расходная часть областного бюджета на этот год увеличилась на восемь с половиной миллиардов рублей. Соответствующие поправки к главному финансовому документу региона сегодня приняли депутаты Заксобрания.Это дополнительные налоговые доходы за четвертый квартал прошлого года. Два миллиарда двести миллионов рублей будут направлены на сферу ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья, один миллиард двести миллионов -на дорожную отрасль, практически такая же сумма заложена на здравоохранение.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "Вот эти денежные средства, выделенные по инициативе врио губернатора Авдеева Александра, мы ему благодарны, что он предусмотрел в этих предложениях и наши депутатские наказы и мнение депутатов ЗС и органов местного самоуправления".