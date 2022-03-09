Российский бизнес во время пандемии получил опыт преодоления экономической рецессии и выхода к устойчивому развитию. Об этом заявил экономист Андрей Бархота.

Российский бизнес во время пандемии получил опыт преодоления экономической рецессии и выхода к устойчивому развитию. Об этом заявил экономист Андрей Бархота.Санкции приводят к росту долговой нагрузки из-за удорожания займов, к разрыву логистических цепочек, отметил эксперт. Также он обратил внимание на снижение уровня потребления и сокращение спроса.Бархота считает, что в текущих условиях необходима поддержка предприятий льготной кредитной и гарантийной линий.По словам эксперта, предприниматели ожидают больше ясности по срокам стабилизации ситуации. "Ведение обычной деятельности в условиях таких высоких рисков и процентных ставок достаточно проблемный момент", – цитирует экономиста НСН.Вместе с тем он напомнил, что в период пандемии отечественный бизнес показал хороший пример преодоления рецессии и выхода на устойчивое развитие.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал найти способ сохранения рабочих мест после ухода некоторых западных компаний. "Преодолев трудности, мы сможем сформировать экономику, более эффективную и устойчивую к вызовам", – написал политик в своем телеграм-канале.