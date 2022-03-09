Благодаря программе импортозамещения Россия надежно обеспечила себя качественными базовыми продуктами, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он напомнил, что наша страна на протяжении шести лет является крупнейшим мировым поставщиком пшеницы.

Благодаря программе импортозамещения Россия надежно обеспечила себя качественными базовыми продуктами, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он напомнил, что наша страна на протяжении шести лет является крупнейшим мировым поставщиком пшеницы.Парламентарий отметил рост производства отечественного мяса птицы и свинины, самообеспеченность молочной продукцией, включая сыры. Позитивно ситуация складывается и в овощной отрасли.Кравченко привел пример Москвы. В 2021 году столичные предприятия произвели на 8,2% продуктов питания больше, чем в 2020-м. Во многом это связано с инвестициями в отрасль и мерами поддержки, уточнил эксперт.О возможном исчезновении с прилавков импортного алкоголя тоже не стоит беспокоиться, уверен депутат. Он уверен, что ассортимент значительно расширится благодаря отечественной продукции, качество и объем выпуска которой за последние годы сильно выросли.Также парламентарий обратил внимание на развитие торговли нашей страны с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами."В текущих реалиях, когда будет необходима более существенная переориентация торговых потоков с запада на восток, я вижу перспективным наращивание объемов взаимовыгодного сотрудничества", – приводит мнение депутата журнал "Эксперт".Ранее Аналитический центр Москвы о снижении цен на ряд продуктовых товаров. Инфляция в столице вторую неделю подряд составляет около 0,4%, что на 0,1% меньше, чем в целом по России