Эксперты рассказали, какие замки чаще всего взламывают преступники.

Эксперты рассказали, какие замки чаще всего взламывают преступники.Жертвами квартирных краж становятся многие россияне. Причем, считают эксперты, чаще всего всему виной неустойчивые к взлому замки, которые люди сами устанавливают в двери своего жилища.Наиболее часто россияне выбирают цилиндрические замки из-за низкой цены и возможности в случае потери ключа заменить личинку. Этот тип является любимым и у грабителей, потому что у настоящего профессионала в сфере взломов вскрытие займет не больше 10 минут.Гораздо прочнее сувальдные замки, имеющие несколько пластин, которые в момент поворота ключа меняют свое положение. Конечно, они стоят дороже – в районе 5-12 тысяч рублей, зато на их взлом уйдет втрое больше времени.Лидерами по устойчивости считаются электронные замки. По словам экспертов, они обладают сложной конструкцией запорного механизма, кроме того, при желании владелец может установить секретный код, открывать дверь с применением магнитной карты или отпечатка пальца. Стоимость таких замков начинается от 20 тысяч рублей, зато вы будете уверены, что вашей квартире не грозит проникновение грабителя.