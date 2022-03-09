Поезда «Стриж» снимают с направления Нижний Новгород – Москва. С 10 марта будет прекращено...

Поезда «Стриж» снимают с направления Нижний Новгород – Москва.С 10 марта будет прекращено курсирование поездов «Стриж» на направлении Москва - Нижний Новгород. По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с этого дня на маршруте будут работать пять пар поездов «Ласточка».Также продолжат курсировать высокоскоростной поезд «Сапсан» Санкт-Петербург – Нижний Новгород с остановкой в Москве и ряд других поездов дальнего следования.