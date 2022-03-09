В Гусь-Хрустальном вынесен приговор шести жителям Владимирской области за организацию и проведение...

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор шести жителям Владимирской области за организацию и проведение азартных игр.Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области в тесном взаимодействии с УЭБ и ПК регионального УМВД доказательства признаны достаточными для вынесения приговора шести жителям Владимирской области.Они признаны судом виновными в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору.Следствием и судом установлено, что в период с октября 2016 года по февраль 2020 года обвиняемые, оборудовав помещения в зданиях по улицам Интернациональная и Калинина города Гусь-Хрустальный под игровые залы, разместили в них персональные компьютеры с уже установленным программным обеспечением для проведения азартных игр.В ходе проведенных обысков в игровых точках и местах жительства организаторов незаконной деятельности изъяты денежные средства и игровое оборудование.Суд приговорил организатора незаконной деятельности к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 450 тысяч рублей; второму организатору суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 300 тысяч рублей; другие участники получили наказание в виде штрафа от 30 до 350 тысяч рублей в зависимости от выполняемой роли, сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.