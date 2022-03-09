Спортсменка из Мурома выиграла «Кубок Союза конькобежцев России» 5-6 марта 2022 года в...

Спортсменка из Мурома выиграла «Кубок Союза конькобежцев России»5-6 марта 2022 года в конькобежном центре «Коломна» прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Союза конькобежцев России» (финал). В соревнованиях приняли участие более 40 сильнейших юниоров и юниорок из Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краёв, Москвы, Владимирской, Кировской, Костромской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Томской, Тульской областей.Владимирскую область представляла Милена Береговенко, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва. По итогам соревнований Милена заняла 1 место на дистанции 1000 метров, 2 место на дистанции 500 метров, 5 место на – 1500 метров, сообщает портал Муром24.